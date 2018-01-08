U 15 Ligi’nde kura günü

KTFF U 15 Ligi fikstür çekimi bugün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda 15.00'te yapılacak

2017-2018 Futbol Sezonu KTFF U 15 Ligi Grupları belirlenmişti. KTFF U 15 Ligi fikstür çekimi bugün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda 15.00'te yapılacak.

Gruplar şöyle:

Grup: 1

Yeniboğaziçi DSK

Gençler Birliği SK

Akova Vuda TÇB

Dipkarpaz Türk SK

Kaya Mehmetçik TÇB

Grup: 2

Güvercinlik İYSK / Türkmenköy SK

Çanakkale SK

Maraş GSK

Mağusa Türk Gücü SK

Dumlupınar TSK

Mağusa Spor Akademisi

Grup: 3

Yalova SK

Baf Ülkü Yurdu SK

Binatlı Yılmaz SK

Lefke TSK

Denizli SK

Grup: 4

Yenicami AK

GAÜ Çetinkaya TSK

Kaymaklı TSK

Gençlik Gücü SK

Göçmenköy İYSK

Gönyeli SK

Grup: 5

Doğan Türk Birliği SK

Türk Ocağı Limasol SK

Lapta TBSK

Merit Alsancak Yeşilova SK

Ozanköy SK

Düzkaya KOSK

Grup: 6

Değirmenlik SK

Hamitköy ŞHSK

Cihangir

Mesarya

Serdarlı

Güvercinlik İYSK / Türkmenköy SK

Bu arada Güvercinlik İYSK ile Türkmenköy SK'nın hangi grupta yer alacağı, fikstür çekiminden önce kura ile belirlenecekti.