U 15 Ligi’nde kura günü

2017-2018 Futbol Sezonu KTFF U 15 Ligi Grupları belirlenmişti. KTFF U 15 Ligi fikstür çekimi bugün KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda 15.00'te yapılacak.
Gruplar şöyle:
Grup: 1
Yeniboğaziçi DSK
Gençler Birliği SK
Akova Vuda TÇB
Dipkarpaz Türk SK
Kaya Mehmetçik TÇB
Grup: 2
Güvercinlik İYSK / Türkmenköy SK
Çanakkale SK
Maraş GSK
Mağusa Türk Gücü SK
Dumlupınar TSK
Mağusa Spor Akademisi
Grup: 3
Yalova SK
Baf Ülkü Yurdu SK
Binatlı Yılmaz SK
Lefke TSK
Denizli SK
Grup: 4
Yenicami AK
GAÜ Çetinkaya TSK
Kaymaklı TSK
Gençlik Gücü SK
Göçmenköy İYSK
Gönyeli SK
Grup: 5
Doğan Türk Birliği SK
Türk Ocağı Limasol SK
Lapta TBSK
Merit Alsancak Yeşilova SK
Ozanköy SK
Düzkaya KOSK
Grup: 6
Değirmenlik SK
Hamitköy ŞHSK
Cihangir
Mesarya
Serdarlı
Güvercinlik İYSK / Türkmenköy SK
Bu arada Güvercinlik İYSK ile Türkmenköy SK'nın hangi grupta yer alacağı, fikstür çekiminden önce kura ile belirlenecekti.