U-15 Ligi kuraları çekildi

U-15 Ligi Son 16 Takım Final Grubu kura çekimi dün saat 15.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
İlk hafta eşleşen takımlar kurayla belirlendi. Ancak saha tespiti ile maç saatleri ileriki günlerde duyurulacak. Bu anlamda, ilk hafta eşleşecek olan takımlar şöyle oldu:
Türk Ocağı Limasol - Hamitköy SK
Yeniboğaziçi DSK - Doğan Türk Birliği SK
Düzkaya Spor Kulübü - Dumlupınar SK
Yenicami Ağdelen Kulübü - Yalova SK
Değirmenlik SK - Baf Ülkü Yurdu
Mağusa Spor Akademisi - L. Gençler Birliği
Gönyeli SK - Binatlı Yılmaz SK
Mağusa Türk Gücü - Küçük Kaymaklı TSK