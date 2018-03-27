U-15 Ligi kuraları çekildi

U-15 Ligi Son 16 Takım Final Grubu kura çekimi dün saat 15.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk hafta eşleşen takımlar kurayla belirlendi. Ancak saha tespiti ile maç saatleri ileriki günlerde duyurulacak. Bu anlamda, ilk hafta eşleşecek olan takımlar şöyle oldu:

Türk Ocağı Limasol - Hamitköy SK

Yeniboğaziçi DSK - Doğan Türk Birliği SK

Düzkaya Spor Kulübü - Dumlupınar SK

Yenicami Ağdelen Kulübü - Yalova SK

Değirmenlik SK - Baf Ülkü Yurdu

Mağusa Spor Akademisi - L. Gençler Birliği

Gönyeli SK - Binatlı Yılmaz SK

Mağusa Türk Gücü - Küçük Kaymaklı TSK