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U-15 Ligi kuraları çekildi

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U-15 Ligi kuraları çekildi
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U-15 Ligi Son 16 Takım Final Grubu kura çekimi dün saat 15.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 

 İlk hafta eşleşen takımlar kurayla belirlendi. Ancak saha tespiti ile maç saatleri ileriki günlerde duyurulacak.  Bu anlamda, ilk hafta eşleşecek olan takımlar şöyle oldu: 

 Türk Ocağı Limasol - Hamitköy SK 

Yeniboğaziçi DSK - Doğan Türk Birliği SK 

Düzkaya Spor Kulübü - Dumlupınar SK 

Yenicami Ağdelen Kulübü - Yalova SK 

Değirmenlik SK - Baf Ülkü Yurdu 

Mağusa Spor Akademisi - L. Gençler Birliği 

Gönyeli SK - Binatlı Yılmaz SK 

Mağusa Türk Gücü - Küçük Kaymaklı TSK 

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