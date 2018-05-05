U-15 finalistleri Yenicami ile Binatlı oldu

KTFF U15 Ligi yarı final maçlarında rakiplerini 4-0’lık farklı skorlarla mağlup eden Yenicami ile Binatlı takımları finale yükseldiler

KTFF U15 Lig’inde dün oynanan yarı final maçları sonrasında finale yükselen takımlar belli oldu.

Rakiplerini mağlup eden Yenicami ile Binatlı takımları finale yükseldiler. Yenicami, Dumlupınar’ı, 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Binatlı da Küçük Kaymaklı karşısında aynı skorla 4-0 galip gelerek finale yükseldi.

KTFF U15 Ligi finali 12 Mayıs Cumartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Ahmed Sami Topcan Kupası final maçı öncesinde oynanacak olan U15 Ligi final maçında son geçtiğiöiz yılın finalisti Yenicami, Binatlı karşısında şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.