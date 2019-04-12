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Tuzla orta sahasını sağlama aldı

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Tuzla orta sahasını sağlama aldı
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BTM 2. Lig 1. Grupta Akıncılar, İncirli, Güvercinlik, Çayönü, Yenişehir ve Pile ile mücadele edecek olan Tuzla, yeni sezona Talat Şentürk yönetiminde hazırlanıyor.

Ölüm grubu diye adlandırılan gruptan, play off grubuna çıkmaya çalışacak olan Tuzla, orta sahasına önemli bir takviye yaptı.

Sezona K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nde başlayan ancak ara transferde BTM Birinci Lig ekiplerinden Geçitkale’ye transfer olan Ali Elmas, şimdi ise BTM 2. Lig ekiplerinden Tuzla’ya transfer olarak bu takıma güç katacak.
 

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