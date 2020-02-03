"Turla Dönmek İstiyoruz "

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğu, Binatlı ile deplasmanda oynayacakları kupa maçını kazanıp, Mağusa’yaturla dönmek istediklerini, söyledi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, NicosiaGroup Kıbrıs Kupası maçında Binatlı ile deplasmandakarşılacak.

Zorlu maç öncesinde Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğu şu açıklamaları yaptı: "Binatlı ligde çıkışımızı durduran takımdır. Bu nedenle Nicosia Grup Kıbrıs Kupası maçında zor bir maç bizi bekleyecek.

Binatlı ile yarın deplasmandaoynayacağımız kupa maçında, lig maçında yaptığımız hataları yapmayarak, kazanmak istiyoruz. Ligde hedefimize yürürken Binatlıdeplasmanından da tur atlayarak dönmek istiyoruz.",