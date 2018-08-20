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Türkmenköy yönetimi görev bölümü yaptı

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Türkmenköy yönetimi görev bölümü yaptı
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Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig'in yeni ekibi Türkmenköy'de Nezif Hoca başkanlığındaki yönetim kurulu, görev bölümü yaptı.

Görev bölümü şöyle oldu:

“Nezif Hoca Başkan, Halil Kasap ve Mustafa Altınoğlu Asbaşkan, Uğur Akıncı Sporcu sorumlusu, Kemal Hoca Genel sekreter, Osman Hoca Tesis sorumlusu, Hakan Kağansoy Sosyal işler sorumlusu, Fikret Namıkkemaloğlu Federasyon Temsilcisi”

Türkmenköy'ü BTM Birinci Lige taşıyan Özkan Gaziler, 1 Aralık'ta başlayacak yeni sezonda da takımın teknik adamlığını yapacak.

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