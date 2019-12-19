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Türkmenköy uyarıldı

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Türkmenköy uyarıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu  14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi maçları ile ilgili olarak toplandı.

Alınan kararlar şöyle:

"BTM I. Ligi Kırmızı ve Beyaz gruplarında oynanan 7. ve 8. hafta maçlarını tescil edildi.

 Türkmenköy – Geçitkale arasında oynanan BTM I. Ligi Kırmızı grup müsabakasına ilişkin raporlar değerlendirilirken, Türkmenköy taraftarlarının yaptığı taşkınlık sebebiyle, Türkmenköy Kulübünün uyarılmasını oy birliği ile kararlaştırıldı.

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