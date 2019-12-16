Türkmenköy tepkili

Türkmenköy yönetim kurulu, Geçitkale maçının hakemlerine ve BTM Liglerine önem verilmemesine yönelik tepki gösteren bir açıklama yayınlarken, “Hakemlerin kışkırtıcı yönetimleri olduğunu, yetkililerin ise alt liglere az önem verdiğini” iddia etti

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü yönetim kurulu, Geçitkale’ye karşı 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında maçın hakemlerine ve BTM Liglerine önem verilmemesine yönelik tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Kulübümüz mücadele etmekte olduğu BTM 1. Lig Kırmızı Grupta, stad bakımı ödemeleri, futbolcu ödemeleri, antrenör giderleri ve daha bir çok zorlu şartlar altında takımı sahaya çıkarıp ülke futboluna katkıda bulunmak ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması amacı ile canla başla çalışmaktadır.

Ancak yönetimimiz yetkili mercilerin özellikle alt liglere az önem vermesi nedeni ile manevi olarak yara almaktadır. Çıktığımız futbol müsabakalarında hakemlerin müsabaka yönetimlerinde bir türlü sabit standardı yakalayamaması bizleri endişelendirmektedir. Spor karşılaşmaları için asıl amaç barış ve kardeşlik olsa da maalesef kışkırtıcı derecede istikrarsız hakem yönetimleri bizleri endişe verici bir duruma taşımıştır.

Yaşadığımız bu gidişat için sezon başından buyana farkındalığımızı sağduyu ile koruduk. Bizler bugüne dek sportmenlik ve misafirperverlik ile stadımızda hiç bir kötü olay yaşamadık. Maç sonucuna hiç bir zaman bakmaksızın tüm rakip takımlarımızı ve hakemlerimizi saygı ile ağırladık uğurladık.

Fakat geçtiğimiz Pazar günü maçının oynanabilmesi için yağmur altında saha çizgilerini elleri ile çizen yöneticilerimizin, yağmur altında çamurlu zemin içerisinde mücadele eden futbolcularımızın emekleri çalınmıştır. Her iki takım için de benzer pozisyonlar için farklı kararlar üreten hakem Necmi Bulut ve maç içinde sürekli yerini kaybeden yan hakemler maçın sonucuna yüzde yüz etki etmişlerdir. Hakem üçlüsünü görevlerini ciddiye almaya ve görev bilincinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Sevgili KTFF ve saygıdeğer MHK; BTM Ligleri hakem eğitim ligi değildir. Köy kulüpleri için atılan her golün, görülen her kartın ciddi anlamda önemi vardır. Gönüllülük ile yürüttüğümüz spor kulübü faaliyetleri açısından ligin gidişatı için endişe içerisindeyiz. Umut ediyor ve diliyoruz ki kulübümüzden herhangi bir futbolcu veya yöneticimiz maçları yöneten hakem üçlülerinin kendi hatalarını örtmek, saklamak amacı ile raporlanıp ceza almasına neden olmaz.

Bizim mücadelemiz Kıbrıs Türk Futboluna Güney Mesarya’dan katkı sağlamak içindir. Bu amaç için canla başla mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”