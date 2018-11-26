Türkmenköy'e katkı koyanlara teşekkür plaketi

Türkmenköy’de, kulübe katkı koyan kişi ve kurumları Nezif Hoca başkanlığındaki yönetim kurulu plaketle onurlandırdı

Necati KÜLAHLILAR

Futbol liglerinde 1 Aralık’ta başlayacak olan BTM Birinci Lig’de Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Türkmenköy’de, kulübe katkı koyan kişi ve kurumları Nezif Hoca başkanlığındaki yönetim kurulu plaketle onurlandırdı.

Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif’e, 'Beyarmudu Belediye başkanı İlker Edip'e, Halil Kasap Pazarlama sahibi Halil Kasap'a, Türkmenköy Kooperatifi’ne, Bobim Süt Ürünleri sahibi Hüseyin İmam’a ve takım kaptanlığı yapan Raşit Gürdağ’ın direktörü olduğu Gürdağ LTD'e katkılarından dolayı plaketler verildi.

Türkmenköy kulüp başkanı Nezif Hoca ve yöneticiler, kulübe yapılacak her katkının bölge gençliği için çok faydalı olacağını belirterek, katkı koyanlara teşekkür ettiler.