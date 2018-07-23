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Türkmenköy'de tek aday Hoca

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Türkmenköy'de tek aday Hoca
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Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Lig A Grubu’nda şampiyon olan Türkmenköy BTM Birinci Lig’de mücadele etme hakkı elde etmişti.

Kulübe başarılı bir sezon yaşatan Nezif Hoca başkanlığındaki yönetim kurulu, kulüpte bu akşam genel kurul gerçekleştirecek. Genel kurulda, faaliyet raporu ve mali rapor onaya sunulduktan sonra kulüp başkanlığı seçimi yapılacak. Kulüp başkanlığına ise sadece mevcut başkan Nezif Hoca aday oldu. Bu arada kulüp tüzüğüne göre genel kurul başlamadan önce de üyelerin başkan adayı olma şansı bulunuyor.

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