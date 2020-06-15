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Türkmenköy'de genel kurul 22 Haziran'da yapılacak

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Türkmenköy'de genel kurul 22 Haziran'da yapılacak

BTM 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu ertelendi.

Kulüpten yapılan duyuruda 22 Haziran 2020 Pazartesi tarihinde Saat 19:00’da Çamlıca Sokak No:1, Türkmenköy / Gazimağusa adresinde bulunan Türkmenköy A.S.K. kulüp lokalinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacağı bildirildi.

Üyelerin genel kurul toplantısına davet edildiği duyuruda Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kulübün devamlılığı ve güçlü yönetim oluşturulması için katılımın önem arz ettiği ifade edilerek tüm üyeler davet edildi.

Genel Kurul’un gündemi ise şöyle oldu:

1-Açılış

2-Divan Kurulu Seçimi (1 Başkan 2 Üye)  

3-Açılış Konuşması

4-Yönetim Kurulu Raporunun Okunması

5-Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi

6-Dilek ve Temenniler

7-Kapanış

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