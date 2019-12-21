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Türkmenköy Cilayi’de kazandı

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Türkmenköy Cilayi’de kazandı

Yer: Mehmet Ali Toker Stadı

Hakemler: Mehmet Volkan Çelik , Özalp Ürüncüoğlu , Cenk Aras Özfuttu

Türkmenköy : Fatih , Süleyman , Kürşat , Doğukan , Yusuf Ahraz , ibrahim , Ahmet , Raşit(55.dk Tahir) , Yusuf(79.dk Emrecan) , Oğuzhan , Berat(90.dk Orhan) .

Mehmetçik : Uygar , Anıl , Murat , Fuatcan , Mehmet(82.dk Osman) , Halil , Hasan , Serhan , Emir(65.dk İbrahim) , Barkın(47.dk Berke) , Selçuk .

İzzet ARİFE

BTM 1. Lig Kırmızı Grup 9. hafta karşılaşmasında Türkmenköy kendi sahasında Mehmetçik Spor Kulübünü konuk etti.

Maçı 2-0 kazanan ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Oğuzhan ve Berat kaydederken, yeşil beyazlılar, ligin ilk devresini 13 puanla kapattı. Konuk ekip Mehmetçik 7 puanla ilk devreyi kapattı.

12.dk Gelişen Türkmenköy atağında Oğuzhan’ın sol kanattan altı pas içerisine gönderdiği topu Yusuf ağlarla buluşturamadı.

26.dk Mehmetçik futbolcusu Hasanın uzaktan sert ve etkili şutunun gol olmasını kaleci Fatih engelledi.

40.dk Hasanın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Türkmenköy defansı topu uzaklaştırdı.İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

55.dk Mehmetçik defansının uzaklaştırdığı topu Ahmet Taşer’in önünde kalınca etkili şutunu kaleci uzaklaştırdı.

67.dk Süleyman’ın yüzüne aldığı darbeyle yerde kalıyor hakem penaltı noktasını gösterirken Oğuzhan skoru 1-0 yapıyor.

72.dk Tahir’in gönderdiği ara pasta top Oğuzhan’ın önünde kaldı. Fakat topu dışarı gönderdi.

88.dk İbrahim Kayaoğlu’nun altı pas içerisine gönderdiği topu Hasan kaleye gönderdi. Kaleciden dönen topu İbrahim dışarı attı.

90.dk Emrecan’ın altı pas içerisine gönderdiği topu Berat defansı şaşırtarak topu kaleyle buluştururken maç 2-0 Türkmenköy üstünlüğünde tamamlandı.

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