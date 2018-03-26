banner107
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
27 0
13 0
16 0
Garavalılar, hisarları fethetti
Garavalılar, hisarları fethetti
114 0
Amatör Lig maçına büyük ilgi
Amatör Lig maçına büyük ilgi
117 0
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
34 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
2.2B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
36 0
banner82
banner147

Türkmenköy, Cilayi’de coşmaya başladı

banner27

Türkmenköy, Cilayi’de coşmaya başladı
banner137

Necati KÜLAHLILAR

BTM 2. Ligi 5. Grup’ta İncirli, Pile ve Kırıkkale ile mücadele edecek olan liglerin deneyimli takımı Türkmenköy, Özkan Gaziler yönetiminde yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkmenköy Mehmetali Toker Stadı’nda (Cilayi) ilk hazırlık maçını yapan Türkmenköy, gruptaki rakiplerinden Kırıkkale ile hazırlık maçını oynadı. Türkmenköy maçı 2-0’lık net skorla kazandı. Türkmenköy maçı Ali Yeşildal ve Mustafa Barışsever'in golleri ile 2-0 galip tamamladı.

Bu arada Özkan Gaziler’in yardımcıları da belirlenirken, yardımcılık görevine Uğur Aydınsoy getirildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.