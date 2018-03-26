Türkmenköy, Cilayi’de coşmaya başladı

Necati KÜLAHLILAR

BTM 2. Ligi 5. Grup’ta İncirli, Pile ve Kırıkkale ile mücadele edecek olan liglerin deneyimli takımı Türkmenköy, Özkan Gaziler yönetiminde yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkmenköy Mehmetali Toker Stadı’nda (Cilayi) ilk hazırlık maçını yapan Türkmenköy, gruptaki rakiplerinden Kırıkkale ile hazırlık maçını oynadı. Türkmenköy maçı 2-0’lık net skorla kazandı. Türkmenköy maçı Ali Yeşildal ve Mustafa Barışsever'in golleri ile 2-0 galip tamamladı.

Bu arada Özkan Gaziler’in yardımcıları da belirlenirken, yardımcılık görevine Uğur Aydınsoy getirildi.