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Türkmenköy birleşmeyi yargıya taşıdı

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Türkmenköy ASK yönetim kurulu, Türkmenköy Aydın Spor Kulübü ile Mesarya Spor Kulübü arasında geçtiğimiz sezon yaşanan birleşmeyi, hiçbir yasal tutanağı olmadığı iddiasıyla yargıya taşıdı. İki kulüp birleşme sonrasında sıkıntılı bir süreç sonrasında yollarını ayırmışlardı

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Türkmenköy birleşmeyi yargıya taşıdı
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Necati KÜLAHLILAR

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü; 2016-17 futbol sezonu öncesinde KTFF tarafından onaylanan Mesarya Spor Kulübü ile birleşme konusunu yargıya taşıyor.

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na da bilgilendirme yazısı yazarken, kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Olay nasıl olmuştu...

Dönemin Türkmenköy ASK yönetiminde yer alan bir grup ile o dönemde KKTC kaymakamlığında tescili bulunmayan Mesarya Spor Kulübü yönetimi arasında hiçbir tüzük ve anlaşma imzalanmadan birleşme yapılmıştı. Ancak daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda Türkmenköy cephesi kulüpten dışlanmış ve eski Mesarya SK, yönetimi tamamen eline almıştır. Bunun üzerine genel kurul gerçekleştiren Türkmenköy ASK, yoluna tek başına devam etme kararı almış ve KTFF tarafından liglere alınmamıştır.

Böylelikle Türkmenkoy ASK 1. Lig’den düştüğü için hakkı olan BTM 1. Lig yerine, en alt lig olan BTM 2. Lig’ine düşürülmüş yani bir sezonda iki lig birden düşürülmüş, Mesarya SK ise BTM 1. Ligi’ne alınmıştır. Gelişen bu olaylar sonucunda Türkmenköy ASK yönetim kurulu;  hiçbir yasal tutanağı olmayan bu birleşme yargıya taşıyarak haklarını arama yolunu seçmiştir.

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