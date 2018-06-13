banner107
Zehir saçan hayvanlar
Zehir saçan hayvanlar
17 0
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
653 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
97 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
31 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
43 0
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
39 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
256 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
120 0
banner82
banner147

Türkkan'ın taliplileri çok

banner27

Mağusa Türk Gücü’nün iki kaleci transferi gerçekleştirmesinden sonra Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği, Türkkan ile ilgilenmeye başladı

Türkkan'ın taliplileri çok
banner137

Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü’nün, Yenicami’den Yusuf Yontar’ın ardından Küçük Kaymaklı’dan kaleci Ufuk Şimşek’i de bonservisli olarak kadrosuna katması sonrasında bu takımın kalecisi Türkkan Delideniz’in takımdaki konumu belirsizleşti.

Serbest transfer hakkı da bulunan Türkkan Delideniz’in ikinci kaleci transferinden sonra kendisine gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Kaleci arayışları içerisinde olan Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği, Türkkan Delideniz ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.