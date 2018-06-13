Türkkan'ın taliplileri çok

Mağusa Türk Gücü’nün iki kaleci transferi gerçekleştirmesinden sonra Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği, Türkkan ile ilgilenmeye başladı

Necati KÜLAHLILAR Mağusa Türk Gücü’nün, Yenicami’den Yusuf Yontar’ın ardından Küçük Kaymaklı’dan kaleci Ufuk Şimşek’i de bonservisli olarak kadrosuna katması sonrasında bu takımın kalecisi Türkkan Delideniz’in takımdaki konumu belirsizleşti. Serbest transfer hakkı da bulunan Türkkan Delideniz’in ikinci kaleci transferinden sonra kendisine gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Kaleci arayışları içerisinde olan Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği, Türkkan Delideniz ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.