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Türkkan da GG formasını giydi

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Gençlik Gücü, gücüne güç katmaya devam ederken, MTG’den Türkkan Delideniz de yeşil beyazlı formayı giydi. Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Transferinden mutlu olduğumuz Türkkan ile daha da güçlüyüz” dedi

Türkkan da GG formasını giydi
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K-Pet Süper Lig’in Lefkoşa temsilcilerinden Gençlik Gücü, 2018-2019 Futbol Sezonu öncesi transfer çalışmalarını dün de sürdürdü. Gençlik Gücü, yeşil beyazlı formasını başarılı kaleci Türkkan Delideniz’e giydirdi.

Bir süre önce prensipte varılan anlaşmayı dün kesinleştirdiklerini belirten Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer, Gençlik Gücü yönetim kurulu ve teknik heyeti olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz sezonun ortalarından itibaren kaleci arayışı içerisinde olan Gençlik Gücü, birçok takımın peşinde koştuğu Türkkan Delideniz’i renklerine katmayı çok istiyordu. Choudhry, “Türkkan’ın bizi tercih etmesine sevindik. Karakteri herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor. Takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz” dedi ve ekledi, “Türkkan ile daha da güçlüyüz”.

Gençlik Gücü bu sezon öncesi Mehmet Kaygısız, Arif Öztürk, İltaç Keçeli’den sonra Türkkan Delideniz ile dördüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.

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