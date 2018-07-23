Türkkan, Cihangir’e döndü

Serbest transfer hakkını kullanmak için Gençlik Gücü ile anlaşan kaleci Türkkan Delideniz, ani bir kararla, bu kararından vazgeçerken, serbest transfer hakkını eski kulübü Cihangir’den yana kullandı. Türkkan, Cihangir yöneticileri ile sözleşmeye imza atarken, resmi imzayı ilerleyen günlerde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda atacak.