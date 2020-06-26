banner411
banner69
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
111 0
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
17 0
 
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
429 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
82 0
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
84 0
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
105 0
Nicosia Group ödülleri sergiledi
Nicosia Group ödülleri sergiledi
154 0
banner460

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı

banner27

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 18 Kasım'da çıkacak.

Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı grup maçlarının programı şöyle:

3 Eylül:

Türkiye-Macaristan

6 Eylül:

Sırbistan-Türkiye

11 Ekim:

Rusya-Türkiye

14 Ekim:

Türkiye-Sırbistan

15 Kasım:

Türkiye-Rusya

18 Kasım:

Macaristan-Türkiye

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.