Türkiye’nin Süperi Galatasaray

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya gelDİ.

Sarı-kırmzılılar, Belhanda'nın 39. dakikada attığı golle Akhisarspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götüren taraf oldu.

İki takım arasında geçen yıl oynanan Süper Kupa maçını penaltı atışları sonucunda kazanan Akhisarspor, kupanın sahibi olmuştu.

Bu yıl 13. kez düzenlenen kupayı Galatasaray 6 kez kazanırken, Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez müzesine götürdü.