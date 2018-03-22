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Türkiye’nin konuğu İrlanda Cumhuriyeti

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Türkiye A Milli Takımı, hazırlık maçında yarın Antalya'da İrlanda Cumhuriyet ile karşılaşacak

Türkiye’nin konuğu İrlanda Cumhuriyeti
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Türkiye A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Selçuk İnan (Galatasaray) Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı
(Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal

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