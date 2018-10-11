Türkiye’den golsüz prova

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı Rusya maçı öncesi Bosna Hersek ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Pozisyon zenginliği olan ve yüksek tempoda oynanan karşılaşmada net fırsatlar yakalayan Türkiye aradığı golü bulamadı ve maç golsüz tamamlandı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim tarihinde deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.