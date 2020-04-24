Türkiye’de ligler için hedef Haziran ortası

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil, "En muhtemel senaryo hem lig hem de kupa için maçların 12, 13 ve 14 Haziran'da tekrar başlaması ve Temmuz sonunda bitirilmesi." Dedi

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaptıkları video konferans toplantısını TRT SPOR'a değerlendirdi.

Toplantının yaklaşık iki saat sürdüğünü söyleyen Sepil, "En muhtemel senaryo hem lig hem de kupa için maçların 12, 13 ve 14 Haziran'da tekrar başlaması ve Temmuz sonunda bitirilmesi." dedi.

Bu ay sonunda tekrar toplantı yapılacağını belirten Sepil lig ve kupa maçlarının geleceğinin bu ay sonunda netlik kazanacağını açıkladı.

"Bu konuda sorumluluk TFF'de"

"Bu çok zorlu bir süreç. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada sporun, futbolun ne zaman başlayacağı tartışılıyor.Bununla ilgili öngörüde bulunmak oldukça zor. Bu konudaki sorumluluk TFF'ye aittir. Nihat başkanımız bize bu konuda birtakım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi."

"Biz muhtemel senaryoları konuştuk"

"Burada en önemlisi karar verici olan Sağlık Bakanlığı. Onlarla tekrar istişarede bulunulacak. Bunun sonunda da futbol maçlarının devamının ne şekilde ve ne zaman olacağı yönünde karar verilecek. Biz muhtemel senaryoları konuştuk. Ay sonundaki görüşme sonrasında muhtemel futbol takvimi oluşacak. Şu anda liglerin bitirilmesi yönünde bir irade hakim."

Liglerin tekrar başlaması halinde maçların tek bir şehirde oynanması gibi bir durumun kesinlikle olmayacağını aktaran Sepil, "Şu anda en temel senaryo, lig ve kupa maçlarının 12-13-14 Haziran'da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz'da bitirilmesi. Bu gözüken senaryo ama ay sonunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının vereceği bilgilerle duruma bakılacak." diye konuştu.

Maçların seyircisiz oynanacağını da vurgulayan Mehmet Sepil, maçların tek bir şehirde oynanması ile ilgili sorulan soruya "TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların tek bir şehirde oynanmasının söz konusu olmadığını ve takımların bulunduğu şehirlerde gerekli sağlık koşulları sağlandıktan sonra maçların oynanacağını bize açıkladı." şeklinde cevap verdi.