Türkiye’de hedef grup ikinciliği

UEFA Uluslar Ligi gruplarında sona yaklaşıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımımız, B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesinde bugün İsveç'i konuk edecek. Konya'da bileği bükülmeyen Milli Takımımız, rakibini yenerek grubu ikinci sırada tamamlamayı garantilemeyi hedefliyor

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu'ndaki son maçında İsveç ile kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Türkiye saati ile 20.00’de (KKTC saati 19.00) başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye A Milli Takımı, grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Milliler, kalesinde 6 gol gördü.

Türkiye ilk maçında konuk ettiği Rusya'ya 2-1 mağlup oldu. Milliler, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. A Milli Takım, 3'üncü maçında ise Rusya'ya 2-0 kaybetti.

İsveç'in ise grupta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti buluyor. İlk maçta Türkiye'ye 3-2 mağlup olan İsveç, ikinci maçında Rusya ile golsüz berabere kaldı.

HEDEF GRUP İKİNCİLİĞİ

Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Okan Kocuk (Bursaspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe).

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).