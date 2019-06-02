Türkiye’de futbolun yeni patronu Nihat Özdemir

Türk Futbol ailesi, Yıldırım Demirören'den boşalan koltuğa Nihat Özdemir'i getirdi. Yeni başkan Özdemir, seçimli olağan genel kurula katılan 183 delegenin 179'unun oyunu aldı

Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.

Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

TFF yönetim ve denetleme kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:

Asıl üyeler: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop

Yedek üyeler: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

Denetleme Kurulu:

Asıl üyeler: Mehmet İlker Aycı, Bünyamin Bozgeyik, İbrahim Türkiş, Murat Tanrıverdi, Abdülcahit Şahin

Yedek üyeler: Tuncay Karartı, Ömer Bekir Güder, Ahmet Hilmi Yücesoy, Hasan Er, Mustafa Süreyya Durukan

Yeni Türkiye futbol federasyonu yönetimi, 4 yıl boyuncu görevde kalacak. Öte yandan Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli yönetimleri, oy birliği ile mali ve idari açıdan ibra edildi.

"Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak"

Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir, teşekkür konuşması yaptı.

Özdemir, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Yeni yönetim kurulumuzla gösterdiğiniz bu teveccühe layık olmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde kesintisiz olarak Türk futbolunu yukarı taşıyacağımız 4 yıllık süre bulunmaktadır. Bu süreçte ben ve yönetim kurulumuzdaki diğer arkadaşlarım, hep birlikte elimizden gelenin en iyisini, hatta fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Tüm futbol kamuoyunu ilgilendiren konularda ise şeffaf bir biçimde tüm paydaşların görüşlerini aldıktan sonra konsensüs oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yola çıkarken herkes bana 'Çok zor bir işe giriyorsun.' dedi. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu kolay bir yer değil. Bunun farkındayım ama Türk futbolunu yukarıya taşımak yönetim kurulumuzla beraber benim de en büyük mükafatım olacaktır. İletişimin gücüne hep inandım. Önümüzdeki dönemde kısır iç tartışmaları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak hedefe odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz futbolunu dünyada hak ettiği saygın yere çıkartmak ve Türkiye'deki futbolu bir eğlence ve şölen haline getirmek için el ele vermenin tam zamanı diye düşünüyorum. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum."