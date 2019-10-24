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Türkiye yükselişte

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 4 basamak çıkarak 32'nciliğe yerleşti

Türkiye yükselişte
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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü.

Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nciliğe yerleşti.

Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1. Belçika

2. Fransa

3. Brezilya

4. İngiltere

5. Uruguay

6. Portekiz

7. Hırvatistan

8. İspanya

9. Arjantin

10. Kolombiya

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