Türkiye yükselişte

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü.
Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nciliğe yerleşti.
Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1. Belçika
2. Fransa
3. Brezilya
4. İngiltere
5. Uruguay
6. Portekiz
7. Hırvatistan
8. İspanya
9. Arjantin
10. Kolombiya