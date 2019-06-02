Türkiye rahat kazandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya’da Özbekistan’ı ağırladı. Ay yıldızlılar savunma oyuncusu Zeki Çelik’in golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı

EURO 2020 elemelerinde oynayacağı Fransa ve İzlanda maçlarının hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı, Yunanistan’ın ardından Özbekistan’ı da yendi.

Şenol Güneş yönetimindeki galibiyet serisini sürdüren Türkiye, Özbekistan’ı 2-0 yendi, goller 17 ve 56. dakikalarda savunma oyuncusu Zeki Çelik’ten geldi.

İrfan Can Kahveci, 90. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.