Türkiye rahat kazandı

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Alanya’da Özbekistan’ı ağırladı. Ay yıldızlılar savunma oyuncusu Zeki Çelik’in golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı

EURO 2020 elemelerinde oynayacağı Fransa ve İzlanda maçlarının hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı, Yunanistan’ın ardından Özbekistan’ı da yendi.
Şenol Güneş yönetimindeki galibiyet serisini sürdüren Türkiye, Özbekistan’ı 2-0 yendi, goller 17 ve 56. dakikalarda savunma oyuncusu Zeki Çelik’ten geldi.
İrfan Can Kahveci, 90. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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