Türkiye, rahat kazandı

Hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1'lık skorla deviren A Milli Takım, Fransa ve İzlanda maçları öncesinde güven tazeledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde düzenlenen hazırlık maçında Türkiye, Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.

Ay yıldızlıları galibiyete taşıyan golleri Cengiz Ünder ve Kenan Karaman kaydetti. Yunanistan'ın golü ise Kourbelis'ten geldi.

Milliler, eleme maçları öncesi ikinci hazırlık maçını 2 Haziran Pazar günü Özbekistan karşısında oynayacak.

Ay yıldızlılar, hazırlık maçlarının ardından EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı iki önemli maça konsantre olacak.

A Milli Takım, önce 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacak.

Ardından 11 Haziran Salı günü İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak olan Türkiye, milli maç dönemini bu yaz için kapatacak.