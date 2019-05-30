Türkiye, rahat kazandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde düzenlenen hazırlık maçında Türkiye, Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.
Ay yıldızlıları galibiyete taşıyan golleri Cengiz Ünder ve Kenan Karaman kaydetti. Yunanistan'ın golü ise Kourbelis'ten geldi.
Milliler, eleme maçları öncesi ikinci hazırlık maçını 2 Haziran Pazar günü Özbekistan karşısında oynayacak.
Ay yıldızlılar, hazırlık maçlarının ardından EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı iki önemli maça konsantre olacak.
A Milli Takım, önce 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacak.
Ardından 11 Haziran Salı günü İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak olan Türkiye, milli maç dönemini bu yaz için kapatacak.