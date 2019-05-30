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Türkiye, rahat kazandı

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Hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1'lık skorla deviren A Milli Takım, Fransa ve İzlanda maçları öncesinde güven tazeledi.

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Türkiye, rahat kazandı
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde düzenlenen hazırlık maçında Türkiye, Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti.

Ay yıldızlıları galibiyete taşıyan golleri Cengiz Ünder ve Kenan Karaman kaydetti. Yunanistan'ın golü ise Kourbelis'ten geldi.

Milliler, eleme maçları öncesi ikinci hazırlık maçını 2 Haziran Pazar günü Özbekistan karşısında oynayacak.

Ay yıldızlılar, hazırlık maçlarının ardından EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı iki önemli maça konsantre olacak.

A Milli Takım, önce 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacak.

Ardından 11 Haziran Salı günü İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak olan Türkiye, milli maç dönemini bu yaz için kapatacak.

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