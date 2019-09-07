Türkiye Ozan’la güldü

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. maçında sahasında Andorra'yı 1-0 yendi. Millilerimizin golünü 89. dakikada Ozan Tufan attı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş (Dk. 61 Ozan Tufan), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 Emre Kılınç), Güven Yalçın (Dk. 46 Kenan Karaman), Cenk Tosun

Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez (Dk. 63 Marc Garcia), Rebes, Vales, Clemente (Dk. 78 Alaez), Cristian Martinez, Vieira (Dk. 86 Emili Garcia)

Gol: Dk. 89 Ozan Tufan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 20 Vales, Dk. 47 Rodriguez, Dk. 50 San Nicolas, Dk. 90 Alaez (Andorra), Dk. 71 Emre Belözoğlu, Dk. 78 Çağlar Söyüncü, Dk. 90 Yusuf Yazıcı (Türkiye)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan ve TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı A Milli Takımımız, 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 kazandı.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, grupta puanını 12'ye yükseltti.

İlk Yarı

2. dakikada Umut Meraş, sol kanatta çizgiye yakın bir noktadan ortasını açtı. Yusuf Yazıcı'nın altıpasın dışında çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gomes, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere tokatladı.

23. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Güven Yalçın, ceza sahası dışı sol çaprazdan kale alanına ortaladı. Mehmet Zeki'nin uygun durumda arka direkte sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Gomes, topu 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Türkiye bir kez daha tehlikeli geldi. Emre Belözoğlu, ceza sahası önünde pasını sağ kanattaki Mehmet Zeki'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı ortada, ön direkte Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

40. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü. Pozisyonu takip eden İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top kornere çıktı.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci Yarı

50. dakikada Türkiye mutlak gollük bir pozisyondan faydalanamadı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Andorra savunmasının ofsayt taktiğiyle ileri çıkmasından yararlanan Çağlar Söyüncü, topu ceza sahası içinde göğsüyle kontrol etti. Kaleci Gomes ile karşı karşıya kalan Çağlar'ın aşırtma vuruşunda Ildefons Lima, son anda araya girerek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

77. dakikada Emre Belözoğlu, ceza sahası dışından pasını Kenan Karaman'a verdi. Ceza yayı üzerinde sırtı dönük şekilde topu kontrol ettikten sonra kale alanına giren Kenan'ın sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü.

GOL 89. dakikada Türkiye beklediği gole kavuştu. Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, altıpasın önünde iyi yükselen Ozan Tufan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Türkiye karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.