Türkiye, Moldova’da farklı kazandı

Türkiye A Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri grup maçında konuk olduğu Moldova’yı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla oynadığı 6 maçta 5. galibiyetini alan Milliler, puanını 15'e çıkararak İzlanda maçı öncesi avantaj yakaladı.

Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda, deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Milli Takımızın golleri Cenk Tosun(2), Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Grubun diğer Maçlarında Fransa konuk ettiği Andora’yı 3-0 mağlup ederken, Arnavutluk konuk ettiği İzlanda’yı 4-2 mağlup etti.