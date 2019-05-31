 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
UKÜ devam dedi
UKÜ devam dedi
1 0
31 0
 
9 0
Sakallı’dan gurur verici temsiliyet
Sakallı’dan gurur verici temsiliyet
89 0
Kulüpler memnun mesut
Kulüpler memnun mesut
264 0
26 0
43 0
banner82

Türkiye Milli takımına kötü haber

banner27

Türkiye’nin Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında ön çapraz bağları kopan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı

banner262
Türkiye Milli takımına kötü haber
banner267

Türkiye Milli Takımında Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun'un ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

DOĞRUDAN HASTANEYE GİTMİŞTİ

Antalya Stadı'nda oynanan Yunanistan maçının 55'inci dakikasında sakatlanan golcü futbolcu yerini Güven Yalçın'a bırakmıştı. Oyundan çıktıktan sonra doğrudan hastaneye götürülen Cenk Tosun'un çekilen MR sonrası kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

FRANSA VE İZLANDA MAÇLARINDA YOK

Cenk Tosun, UERO 2020 Elemeleri'nde oynayacağımız 8 Haziran'daki Türkiye-Fransa ve 11 Haziran'daki İzlanda-Türkiye maçlarında ay-yıldızlı formayı giyemeyecek.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAKİ DİĞER FORVETLER

Şenol Güneş'in aday kadroya çağırdığı isimler arasında forvet oynayabilen diğer oyuncular ise şöyle: Burak Yılmaz Enes Ünal Güven Yalçın Kenan Karaman...

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.