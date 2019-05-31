Türkiye Milli takımına kötü haber

Türkiye’nin Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında ön çapraz bağları kopan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı

Türkiye Milli Takımında Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun'un ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

DOĞRUDAN HASTANEYE GİTMİŞTİ

Antalya Stadı'nda oynanan Yunanistan maçının 55'inci dakikasında sakatlanan golcü futbolcu yerini Güven Yalçın'a bırakmıştı. Oyundan çıktıktan sonra doğrudan hastaneye götürülen Cenk Tosun'un çekilen MR sonrası kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

FRANSA VE İZLANDA MAÇLARINDA YOK

Cenk Tosun, UERO 2020 Elemeleri'nde oynayacağımız 8 Haziran'daki Türkiye-Fransa ve 11 Haziran'daki İzlanda-Türkiye maçlarında ay-yıldızlı formayı giyemeyecek.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAKİ DİĞER FORVETLER

Şenol Güneş'in aday kadroya çağırdığı isimler arasında forvet oynayabilen diğer oyuncular ise şöyle: Burak Yılmaz Enes Ünal Güven Yalçın Kenan Karaman...