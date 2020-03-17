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Türkiye ligleri seyircisiz devam

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı

Türkiye ligleri seyircisiz devam

Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını belirten Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebilir. Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor. En önce gelen Türkiye. Her şeyin planlaması yapıldı" ifadelerini kullandı.

İşte Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"Seyircisiz olarak devam edecek"

Lig maçlarının oynanıp oynanmayacağı hakkında Özdemir: "Şu anda alınmış karar neyse o karar aynen devam etmektedir. Şu anda alınan karar gereğince maçlar seyircisiz olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Bizim için her şeyden önce Türkiye var"

"Dünyada ve Türkiye'de hareketli günler geçiriyoruz. Başımızda, aklı başında olan ve çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız var. Aldığımız her karar, danışıklı olarak alınıyor. Bunlar, Türkiyemizi ilgilendiren kararlardır. Bizim için her şeyden önce Türkiye var."

"UEFA'nın kararına destek verdiğimizi onlara bildirdik. Mart ayının sonuna doğru 2 hazırlık maçımız vardı, bizim gibi tüm Avrupa takımlarının maçı vardı. Bu maçların hepsi haziran ayında oynanma kararı alındı."

"Liglerin haziran sonuna kadar bitirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiği kararı alındı ve her şey normal seyrederse bunların ardından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin oynanması planlanıyor. UEFA, bunun için bir ekip kurmuş durumda."

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