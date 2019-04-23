Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalistleri belli oluyor. Bugün Akhisarspor ile Ümraniyespor, yarın ise Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray finale kalmak için mücadele edecekler

57. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları 24 Nisan'da Akhisarspor ile Ümraniyespor, 25 Nisan Perşembe günü ise Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Yarı final ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanan son şampiyon Akhisarspor, üst üste ikinci kez finale çıkmak için Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında büyük bir avantaja sahip. Yarı finalin diğer ayağında ise Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 0-0'ın rövanşını Malatya'da oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı ve hakemler şu şekilde: 24 Nisan Çarşamba: 20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar) - Zorbay Küçük 25 Nisan Perşembe: 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) - Alper Ulusoy