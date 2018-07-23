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Türkiye – Kıbrıs, milli randevuda buluşacak

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Türkiye U21 ve Kıbrıs U21 takımları, 8 Eylül'de İstanbul'da rövanş maçında karşı karşıya gelecekler. Kıbrıs'ta oynanan ilk mücadeleyi Kıbrıs 2-1 kazanmıştı

Türkiye – Kıbrıs, milli randevuda buluşacak
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Hamit SAKALLI

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 6'da yer alan Türkiye U21 ve Kıbrıs U21 takımları, 8 Eylül 2018 tarihinde İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

İki takım arasındaki mücadele Kasımpaşa Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşma öncesinde Türkiye U21 Takımı, 7 maçta aldığı 2 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonrasında 8 puanla dördüncü sırada yer alırken; Kıbrıs U21 takımı ise 8 karşılaşmada aldığı 2 galibiyet ile 6 puanla beşinci sırada bulunuyor. 2017 yılında Kıbrıs'ta oynanan ilk mücadeleden ev sahibi Kıbrıs 2-1 galip ayrılmıştı.

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