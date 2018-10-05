banner107
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
58 0
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
Salamis’te ‘Oktoberfest’ coşkusu
55 0
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
Trenyolu’nda bir ayda 4 bin 556 hastaya hizmet
5 0
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
Mutfak enflasyonu yüzde 50’yi aştı
21 0
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
Enflasyon son 15 yılın en yükseğinde
51 0
Dairelerin şampiyonu PGM
Dairelerin şampiyonu PGM
34 0
Böyle avcılık olmaz
Böyle avcılık olmaz
18 0
Son gün transferleri yapıldı
Son gün transferleri yapıldı
265 0
banner82
banner147

Türkiye – Kıbrıs kadın milli randevusu bugün

banner27

Türkiye – Kıbrıs kadın milli randevusu bugün
banner192

2018/19 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 2. Grup'taki ikinci maçında Türkiye U19 Kadın Milli Takımı ile Kıbrıs U19 Kadın Milli Takımı bugün karşılaşacaklar. Antalya’da Emir Hotels 2 Arslan Demirci Spor Kompleksi Stadı’nda bugün saat 16:30’da karşılaşacak olan her 2 takım da maçın oynanacağı stadta yaptıkları antrenmanlarla maç hazırlıklarını tamamladılar. Türkiye U19 Kadın Milli Takımı ilk maçta Azerbaycan’ı 2-0 mağlup ederken, Kıbrıs ilk maçta İsviçre’ye 9-0 mağlup oldu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.