Türkiye – Kıbrıs kadın milli randevusu bugün

2018/19 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 2. Grup'taki ikinci maçında Türkiye U19 Kadın Milli Takımı ile Kıbrıs U19 Kadın Milli Takımı bugün karşılaşacaklar. Antalya’da Emir Hotels 2 Arslan Demirci Spor Kompleksi Stadı’nda bugün saat 16:30’da karşılaşacak olan her 2 takım da maçın oynanacağı stadta yaptıkları antrenmanlarla maç hazırlıklarını tamamladılar. Türkiye U19 Kadın Milli Takımı ilk maçta Azerbaycan’ı 2-0 mağlup ederken, Kıbrıs ilk maçta İsviçre’ye 9-0 mağlup oldu.
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