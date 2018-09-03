Türkiye Kıbrıs için toplandı

Hamit Sakallı

7 Eylül Cuma günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Güney Kıbrıs ile karşılaşacak olan Türkiye Ümit Milli Takımı kadrosu belirlendi. Aday kadroya davet edilen futbolcular dün Limak Eurasia Kavacık İstanbul'da toplandı ve karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Öte yandan Güney Kıbrıs da kendi kadrosunu açıkladı ve antrenmanlarına Kıbrıs'ta devam etti. Güney Kıbrıs Çarşamba gün 10:30'da İstanbul'a uçacak. Aynı günün akşamında ve Perşembe gün İstanbul'da antrenman gerçekleştirecek olan Güney Kıbrıs, Cumartesi yeninden adaya dönüş yapacak.