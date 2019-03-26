Türkiye - Kıbrıs dostluğu

Portekiz'in ev sahipliği yaptığı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Turundaki son maçta Türkiye U19 Milli Takımı ile Kıbrıs U19 Milli Takımı 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 31.dakikada Onur Taha Takır ve 90+6.dakikada Emre Sabri Aydınel atarken, Kıbrıs'ın gollerini 14.dakikada Nikolas Panayiotou ve 62. dakikada Andreas Katsantonis kaydetti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Portekiz, İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Portekiz, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde ederken, birer puanla Türkiye grubu 3., Kıbrıs ise 4. sırada tamamladı.
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