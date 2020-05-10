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Türkiye futbolunda yeni dönem

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TFF Sağlık Kurulu, kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı. Soyunma odaları, antrenmanlar, maçlar, takım fotoğrafı pozu, 20 metrede bir el dezenfektanı, gol sevinçleri, saha kenarında maske, pozitif test senaryosu ve birçok konu hakkında belirlenen ön kararlar madde madde açıklandı

Türkiye futbolunda yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, corona virüs nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün ayrıntılarını açıkladı.

“TFF Sağlık Kurulu, bazı kulüplerimizin liglerle ilgili nihai karar açıklanmadan antrenmanlara başlamış olmaları ve Pandemi sürecinin devam ediyor olmasını da göz önüne alarak 01/05/2020 tarihinde bir dizi önlemin de içinde bulunduğu futbola dönüş öneri protokolünün ilk kısmını açıklamıştır.

TFF Yönetim Kurulu’nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır.

Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir.

BU PROTOKOL ADINDAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE BİR ÖNERİ PAKETİDİR

Öneri Protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın Pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır. Gereği ve bilgilendirme için kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur.”

İnternet sitesinde ek belge olarak açıklanan protokol, iletişim, koordinasyon, tesis yönetimi, güvenlik, antrenman sahaları, soyunma odaları, antrenman aletleri, malzeme odaları, yemek ve ortak alanlar, konaklama, lojistik ve testlerin yönetimi gibi ayrıntılı bir dizi konuyu içeriyor. Ayrıca açıklanan belgede, şüpheli vakanın yönetimi, pozitif vakaların geri katılımı, test sonuçlarının değerlendirilmesi, pozitif vaka senaryosu gibi önemli konuların yanı sıra, uzaktan antrenmanlar ile antrenman sahasındaki grup halindeki çalışmalara değinildiği görülüyor.

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