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Türkiye EURO 2020'yi garantiledi

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 1 maç kala EURO 2020 finallerinin biletini cebine koydu

Türkiye EURO 2020'yi garantiledi

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

TürkiyeMert Günok, Mehmet Zeki Çelik (Dk. 90 4 Ömer Bayram), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder (Dk. 81 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 Kaan Ayhan), Burak Yılmaz

İzlanda: Halldorsson, Palsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason (Dk. 85 Anderson), Bödvarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason, Traustason (Dk. 63 Magnusson), Sigthorsson, Finnbogason (Dk. 24 Arnor Sigurdsson)

A Milli Futbol Takımımız, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 9. hafta maçında İzlanda'yı konuk etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan kritik maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk yarıda Ay-yıldızlı ekibimiz, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının büyük bölümünde oyun üstünlüğü yine A Milli Takımımızdaydı. Maçın son bölümünde konuk İzlanda'nın tehlikeli pozisyonlarına Ay-yıldızlı ekibimiz, geçit vermedi. Özellikle Merih Demiral'ın kale çizgisinden çıkardığı top maçın kırılma anlarından biri oldu. İkinci yarıda A Milli Takımımızın ise iki topu direkten döndü.

Bu sonuçla puannı 20'ye çıkaran A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçlar öncesi EURO 2020 finallerini garantiledi. Puanını 16'ya çıkaran İzlanda'nın ise şansı kalmadı.

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Etiketler; #türkiye #Euro 2020
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