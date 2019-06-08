 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Goller Özgün için atıldı
Goller Özgün için atıldı
11 0
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
277 0
 
Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
15 0
Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
23 0
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
189 0
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
65 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
169 0
banner82

Türkiye'den tarihi zafer

banner27

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında son Dünya Şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. 3'te 3 yapan Ay-yıldızlılarımız, grubunda liderlik koltuğuna oturdu

banner262
Türkiye'den tarihi zafer
banner267

Şenol Güneş'le çıkışa geçen A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Konya'da son Dünya Şampiyonu Fransa'yı ağırladı. #FransayıÜzelim sloganıyla dev maça çıkan Ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-0 yenerek tarihi zafere imza attı. Bu sonuçla Türkiye, grupta liderliğe yükselirken Fransa ikinci sıraya geriledi.

Fransa'yı ilk kez yendik

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlalan dev maçta A Milliler, Kaan Ayhan'ın kafa golüyle 30. dakikada 1-0 öne geçti. Millilerimiz Cengiz Ünder ile 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Ay-yıldızlarımız net pozisyonlar buldu ancak bunları gole çeviremedi. 

Dev karşılaşma A Milli Futbol Takımımızın 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.

Bu sonuçla grubunda 3'te 3 yapan Türkiye, puanını 9'a çıkardı ve H Grubu'nda liderlige yükseldi. Tarihinde ilk kez A Millilerimize yenilen Fransa ise 6 puanda kaldı.

Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0, ikinci maçında Moldova'yı evinde 4-0 mağlup etmişti. Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı deplasmanda 4-1, ikinci maçında İzlanda'yı sahasında 4-0 yenmişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.