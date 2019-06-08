Türkiye'den tarihi zafer

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında son Dünya Şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. 3'te 3 yapan Ay-yıldızlılarımız, grubunda liderlik koltuğuna oturdu

Şenol Güneş'le çıkışa geçen A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Konya'da son Dünya Şampiyonu Fransa'yı ağırladı. #FransayıÜzelim sloganıyla dev maça çıkan Ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-0 yenerek tarihi zafere imza attı. Bu sonuçla Türkiye, grupta liderliğe yükselirken Fransa ikinci sıraya geriledi.

Fransa'yı ilk kez yendik

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlalan dev maçta A Milliler, Kaan Ayhan'ın kafa golüyle 30. dakikada 1-0 öne geçti. Millilerimiz Cengiz Ünder ile 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Ay-yıldızlarımız net pozisyonlar buldu ancak bunları gole çeviremedi.

Dev karşılaşma A Milli Futbol Takımımızın 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.

Bu sonuçla grubunda 3'te 3 yapan Türkiye, puanını 9'a çıkardı ve H Grubu'nda liderlige yükseldi. Tarihinde ilk kez A Millilerimize yenilen Fransa ise 6 puanda kaldı.

Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0, ikinci maçında Moldova'yı evinde 4-0 mağlup etmişti. Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı deplasmanda 4-1, ikinci maçında İzlanda'yı sahasında 4-0 yenmişti.