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Türkiye'de takımlar saha çalışmalarına başlıyor

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Türkiye Süper Lig’de maçların Haziran ayında başlaması beklenirken, takımlar da saha çalışmalarına başlıyor

Türkiye'de takımlar saha çalışmalarına başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ligler ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yaptığı toplantılar sonrası Süper Lig'in haziran ayında başlaması beklenirken, takımlar da bir bir birlikte yapacakları idmanlara başlıyor.

FENERBAHÇE SAHA ÇALIŞMASINA BAŞLIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bugün saha çalışmalarına başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.

Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.

ALANYASPOR DA BAŞLIYOR

Aytemiz Alanyaspor Kulübü de Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına 4 Mayıs (yarın) itibariyle Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gruplar halinde başlayacak. Takımın başarılı yıldızlarından Efecan Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımın bugün toplanacağını duyurdu.

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