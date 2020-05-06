Türkiye'de futbol liglerinin başlama tarihi belirlendi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligleri 12-13-14 Haziran'da başlatma kararı aldıklarını açıkladı

TFF, corona virüsü salgını sonrası ara verilen Süper Lig'in başlangıç tarihi ile ilgili son kararını verdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran tarihinde yeniden başlayacağını açıkladı. Nihat Özdemir, ligleri temmuz ayı sonunda bitirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Özdemir ''Koronavirüs sürecini birlik ve beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmak istiyoruz. Sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Devletimizin kararlarına harfiyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için sağlık kurulumuz önemli bir çalışma hazırladı. Futbolun oynanabilmesi için bir protokol hazırlandı. Bugüne dek en sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması için çaba gösterdik. Futbolumuzun bu süreçten en az zararla çıkması için elimizden geleni yaptık. Bilim Kurulu olmak üzere tüm kurullarla süreci değerlendirdik, UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık. En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşme yaptık. Normalleşme planı kapsamında yönetim kurulunda görüşme yaptık.''

Ligler 12-13 ve 14 Haziran'da başlıyor

''Şimdilik olmak kaydıyla, ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. İnşallah liglerimizi temmuz ayında tamamlayacağız. Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finalini ülkemizde yaparak bu sezonu taçlandıracağız."

''TFF Sağlık Kurulu ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, futbolun nasıl oynanacağını belirleyecek.''

''Elimizde 10 ayrı senaryo var. Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile paylaştık. Kendi planlarımız var ama işlerin yürümesine yetmiyor. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun vereceği kararlardır. Ankaragücü'nde bir virüs tespit edildi ama yolumuza Bilim Kurulu kararları çerçevesinde devam edeceğiz. Kendi başımıza karar alarak yola devam etmiyoruz. TFF Sağlık Kurulu ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, futbolun nasıl oynanacağını belirleyecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama yeni dönemi de fırsata çevirmemiz gerekli. Sağduyu içerisinde, bireysel ve toplumsal tüm sorumlulukları yerine getirerek bunu başaracağımıza eminim.''

Özdemir, ''Harcama limitleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bütün kulüplerimizin gelirlerinde azalmalar oldu. Hedefimiz yayıncı kuruluş ile 5 yılı tamamlamak. Reklam gelirleri, maç günü gelirleri. Sponsor destekleri... Bunlar azaldı. Lisans kurulumuz çalışmalara başlayacak ve yeni harcama limitlerini ilan edeceğiz. Geçen hafta milli takımlara oyuncu veren kulüplere dağıtılmak üzere bize para gönderildi. Biz de vakit kaybetmeden bunu tüm kulüplerimize yolladık. Böyle yardımlar geldikçe biz de beklemeden kulüplerimize bu paraları yollayacağız..." dedi.

Başkan Özdemir, ligin bitiş tarihi ile ilgili ise ''Süper Lig'i 26 Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz. Kalan 8 maçtan 7'sini hafta sonu, birini ise hafta arası oynatacağız. Yeni sezon planlamasını Ağustos ayında yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

''Süper Lig'de 13-14 takım liglerin oynanmasını istiyor''

''Tek şehirde maçları oynatmak asla gündemimize gelmedi. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Süper Lig'de 18 takımın 13-14'ü liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig'de ise 18 takımın 11'i ligin oynanarak tamamlanmasını istiyor. Ancak 2. ve 3. Liglerdeki 90 takımın %73'ü maçların oynanmasını istemiyor. Geçen haftaki şartlarla bugünkü şartlar bir değil. Her gün iyileşme yönünde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Liglerin başlama tarihi 12 Haziran. Daha 35 gün var. Ben inanıyorum ki 35 gün değil 15 güne sağlık olarak daha iyi hale geleceğiz. ''

Özdemir, ''Almanya, liglerinin başlayacağını Başbakan Angela Merkel'in ağzından duyurdu. Arkasından inanıyorum ki birçok Avrupa ülkesi de liglerine geri dönme tarihlerini açıklayarak devam edecektir. Dün İtalya Spor Bakanı, ligleri oynatıp bitirmek istiyoruz dedi. İnanıyorum ki Türkiye nasıl sağlıkta başarılı olduysa, inşallah biz de futbolda bütün dünyaya göstermiş olacağız.'' dedi.

Nihat Özdemir, yabancı sınırı konusu ile ilgili soruya ''Koronavirüs olmasaydı yabancı sınırlamasını konuşuyor olacaktık. Fakat yeni durumlar olduğu için bu konuyu yeniden konuşarak kararlar almalıyız. Bu konuda acele etmemeliyiz." yanıtını verdi.

''Şifresiz yayın kararını yayıncı kuruluş verecektir''

''Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Bunların da planlaması, görüşmeleri devam ediyor. Bununla ilgili yakın zamanda kararımızı alıp açıklayacağız. Yayıncı kuruluş lig maçları için çok büyük bir para ödüyor. Bu para da reklam gelirleri ve kutu satımından geliyor. Haklı olarak şifresiz olarak yayınlarlarsa hukuksal zorluklar ortaya çıkabilir. 'Şifresiz yayın' kararını yayıncı kuruluş verecektir.''

Nihat Özdemir, ''Şartlar düzelirse belki kalan 8 haftanın 4 haftasında seyircili maçlara da dönebiliriz. Bizim elimizde olan bir şey bu.'' dedi. Özdemir, maçların saatleriyle ilgili soruya ''TFF'de maç planlama konusunda önemli bir ekip var. Onlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Maçlar hangi saatte, hangi günde oynanır. Hepsine bakacaklar. Yayıncı kuruluşla da konuşarak programı yapıp yolumuza devam edeceğiz.'' yanıtını verdi.

''Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün denetiminde hiçbir ödün vermeden yolumuza devam etmemiz gerekli. Zaten devlet ve Sağlık Bakanlığı buna müsaade etmez."