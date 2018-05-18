Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 28 Mayıs'ta İran, 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 23 Mayıs Çarşamba günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda Spor Toto Süper Lig'de son haftaya lider giren Galatasaray'dan hiçbir oyuncu yer almadı.

Teknik direktör Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Karadağ ve İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmalarında sarı-kırmızılı takımdan Selçuk İnan ve Serdar Aziz'i kadroya dahil etmişti.

TFF'den kadroda yer almayan isimlerle ilgili yapılan açıklamada, "Ameliyat edilen Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz, A Milli Takım'ın özel maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi. Baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin'e milli takım daveti yapılmadı." ifadeleri yer aldı.

Bu arada Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy ve Austria Wien'den Tarkan Serbest, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Aday kadro

Teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)

Millilerin programı

İstanbul'da 28 Mayıs Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.15'te İran'ı konuk edecek A Milli Takım'da, teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 27 Mayıs Pazar günü statta saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantının ardından son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

A Milli Takım, Tunus karşılaşması için 30 Mayıs Çarşamba günü saat 14.55'te İstanbul'dan İsviçre'ye gidecek. Teknik direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 31 Mayıs Perşembe günü Colovray Stadı'nda TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Milliler, Tunus mücadelesinin hazırlıklarını TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Türkiye, Tunus ile 1 Haziran Cuma günü Cenevre Stadı'nda TSİ 21.15'te karşı karşıya gelecek.

Milli takım kafilesi, Tunus maçının ardından 3 Haziran Pazar günü Rusya'ya geçecek. Teknik direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 4 Haziran Pazartesi günü Moskova'da Arena CSKA'da saat 18.30'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Milliler, toplantının ardından Rusya mücadelesinin son antrenmanını saat 19.00'da yapacak. Ay-yıldızlılar, Rusya ile 5 Haziran Salı günü saat 19.00'da oynayacağı karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.