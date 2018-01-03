Türkiye, 44 yıl sonra İran ile karşılaşacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İran ile bir hazırlık maçı yapacak.

İki ülke federasyonları, 2018 Dünya Kupası finalleri öncesi özel bir maç yapılması için prensip anlaşmasına vardı.

İran ile yapılacak müsabakanın tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak. En geç mayıs ayının son haftasında karşılaşma oynanacak. İran, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek.

A Milli takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı, attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.