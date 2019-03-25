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Türkiye 2’de iki yaptı

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Moldova'yı 4-0 yenerek, 2'de 2 yaptı

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Türkiye 2’de iki yaptı
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Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sergii Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin (Ukrayna)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 84 Emre Belözoğlu), Deniz Türüç (Dk. 78 Efecan Karaca), Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz

Moldova: Koselev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp (Dk. 46 Turcan), Cebotaru, Graur, Ginsari (Dk. 73 Antoniuc), Ambros (Dk. 57 Nicolaescu)

Goller: Dk. 24 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 26 ve Dk. 53 Cenk Tosun, Dk. 70 Kaan Ayhan (Türkiye)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenen Ay-yıldızlı ekibimiz, Moldova'yı 4-0'la geçti ve 2'de 2 yaptı. Milli Takımn gollerini Hasan Ali Kaldırım, Cenk Tosun (2) ve Kaan Ayhan attı. Ay-yıldızlılar, Burak Yılmaz'la bir penaltı atışından ise faydalanamadı.

Eskişehir Yeni Stadyum'unda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede A Milli Futbol Takımı, Hasan Ali Kaldırım'ın 24. dakikada attğı golle 1-0 öne geçti. Cenk Tosun 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0  İlk yarı bu skorla tamamlandı.

52. dakikada kazanılan penaltıda Burak Yılmaz, Moldova kalecisi Koselev'i geçemedi. 53. dakikada Ay-yıldızlı ekibimiz Cenk Tosun'un kafa golüyle 3-0 öne geçirdi. Millilerimiz, 70. dakikada Kaan Ayhan'ın kafa golüyle skoru 4-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Milli Takımımız rakibini 4-0 yenerek grupta puanını 6'ya çıkardı. Moldova ise ikinci maçtan da puan çıkaramadı.

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