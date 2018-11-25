Türk Ocağı'nı, Gönyeli durdurdu

Gönyeli, 5 hafta mağlup olmayan Türk Ocağı'nı, deplasmanda mağlup ederek rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırdı. Gönyeli aldığı galibiyetle 3 puan hasretini sonlandırıp, 16 puana ulaşıp, Türk Ocağı'nı yakaladı

Yer : Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler : Ali Özer, Burak Mandıralı, Ömer Doğru

Türk Ocağı : Adnan, İsmet(Dk 70 Ali), Turgut, Mustafa, Mehmet(Dk 57 Ahmet Saygı), Malik(Dk 63 Ahmet Can), Remzi, Ahmet Çoşkun, Tonbara, Doğukan, Akande

Gönyeli : Kemal Bağbal, Menteş(Dk 79 Serkan), Eray, Talat, Mehmet, Kemal Varan(Dk 73 Fikret), Christian, Raif, İbrahim, Charles, John(Dk 89 Kahraman)

Goller : Dk 47 Raif, Dk 69 ve 73 John (Gönyeli)

K-PET Süper Lig'de alt sıralara gerilemek istemeyen Gönyeli, son haftaların en formda takımlarından Türk Ocağı'nı, deplasmanda farklı mağlup ederek, kötü gidişini sonlandırırken, rakibi ile puanlarını eşitledi. Galibiyet serisi sonlanan Türk Ocağı, kendi evinde varlık gösteremezken, zirveye yaklaşma şansını kullanamadı.

19’uncu dakikada Tonbara’nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşu kaleci Kemal kornere çeldi. 20’inci dakikada John Okoli’nin ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Adnan iki hamlede önledi. 47’inci dakikada John Okoli’nin pası ile ceza sahasına giren Raif’in vuruşu ağlara gitti.(0-1) 60’ıncı dakikada Remzi’nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Akande’nin vuruşu defanstan sekti. 62’inci dakikada ceza sahası üzerinde Raif’in vuruşu kalecide kaldı. 64’üncü dakikada John Okoli’nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti. 67’inci dakikada Ahmet Can’ın vurduğu serbest vuruş’u kaleci Kemal güçlükle kornere çeldi. 69’uncu dakikada John Okoli’nin pası ile ceza sahası içerisnde topla buluşan Kemal’in kaleci Adnan tarafından düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını John Okoli gole çevirdi.(0-2) 73’üncü dakikada oyuna girer girmez ilk kez topla buluşan Fikret’in attığı güzel ara pası ile ceza sahasına giren John Okoli’nin vuruşu ağlara gitti.(0-3)