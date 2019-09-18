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Türk Ocağı'na 2 gün süre

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Türk Ocağı'na 2 gün süre
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Türk Ocağı'nın, Ali Özbahar'ın Küçük Kaymaklı'ya transferi konusunda Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz dün akşam görüşüldü. Tahkim Kurulu, Türk Ocağı'na, Ali Özbahar'ın bonservisi konusunda Küçük Kaymaklı'nın sunduğu teklifi görüşmesi için 2 gün süre verdi. Söz konusu süre durumunda ortaya çıkacak sonuca göre Tahkim Kurulu, son kararını verecek.

Bu arada Ali Özbahar'ın transferi için Çetinkaya, Küçük Kaymaklı'ya teklif sundu. Eğer Tahkim Kurulu, futbolcunun bonservisinin Küçük Kaymaklı'da olduğu kararını verirse, futbolcunun Çetinkaya'ya transferi gündeme gelecek.

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