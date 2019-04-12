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Türk futbolu bir efsanesini daha kaybetti

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Türk futbolu bir efsanesini daha kaybetti
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Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti...

TÜRK Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden de taziye mesajı yayımlandı.

"CAN BARTU'MUZU KAYBETTİK

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

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