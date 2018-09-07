Türk Bankası'ndan önemli galibiyet

Grubun iki iddialı takımı, Türk Bankası ile Türk Ekonomi Bankası’nı karşı karşıya getiren maçtan galip ayrılan Türk Bankası, en önemli oyuncusunun sakatlanmasına üzüldü

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda grup mücadeleleri sürüyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada A Grubu'nda ikinci maçlar oynandı ve Türk Bankası 2'de 2 yaparak gruptan çıkma şansını yükseltti. Gecenin ilk maçında Türk Bankası ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) karşı karşıya geldi. A Grubu'na Garanti Bankası'nı yenerek başlayan Türk Bankası, ikinci maçta bu kez TEB'i ayni skorla 2-1 yendi ve kayıpsız yoluna lider olarak devam etti.

Gecenin ikinci maçında ise Garanti Bankası ile Koop Bank karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadeleyi 6-4'lük skorla kazanan Garanti Bankası, gruptaki ilk galibiyetini aldı.Koop Bank ise ilk maçında puanla tanışamadı.

Maç Programı (10 Eylül Pazartesi):

C Grubu:

Saat 19.00-20.00 Capital Bank-KKTC Merkez Bankası

Saat 20.00-21.00 Near East Bank-İktisat Bank

A Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Türk Bankası 2 2 0 0 4 2 6

2-Garanti Bankası 2 1 0 1 7 6 3

3-TEB 2 1 0 1 5 5 3

4-L.Kooperatif Bankası 1 0 0 1 3 4 0

5-Koop Bank 1 0 0 1 4 6 0