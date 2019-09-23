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Turgut ve Buğra, Gönyeli'ye tepkili

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Turgut ve Buğra, Gönyeli'ye tepkili
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Gönyeli'de dün yapılan antrenman sonrasında yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılan Turgut Kaçar ile Buğra Barın, yönetimin düşüncesine tepki gösterip, takımdan ayrılma kararı aldılar. Gönyeli yönetiminin Sabri ve Raif'i transfer etmek için takasta kullanmak istediği 2 futbolcu da bu karara tepki göstererek, Gönyeli'den ayrılma, Düzkaya'ya ise gitmeme kararı aldılar. Her 2 futbolcu da Gönyeli'nin Binatlı galibiyetinde büyük rol oynamışlardı.

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