Turgut Kaçar: Vefadan dolayı kırgınlıklarım var

Yonpaş Dumlupınar’da kiralanacak olan futbolcular arasında yer alan Turgut Kaçar, yaptığı açıklamada, “Vefadan dolayı kırgınlıklarının olduğunu, ancak kulübünün şampiyonluk yolunda en büyük destekçisi olduğunu” söyledi

K-PET Birinci Lige yenilenmiş kadrosu ile şampiyonluk parolası ile girecek olan Yonpaş Dumlupınar’da kiralanacak olan futbolcuların listesi belirlendi.

Kiralanacak olan futbolcular arasında takımın golcüsü Turgut Kaçar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

“Uzun yıllardır formasını giydiğim ve giydiğim süreçte hiç bir sekilde ne maddi ne manevi fedakarlıktan kaçınmadığım futbolda doğduğum, büyüdüğüm kulüp olan Dumlupınar Spor Kulübü ile yolları ayırma kararı aldık.

Kulüpte bulunduğum süre zarfında yaptıklarımı anlatmama hiç gerek olmadığını düşünsem de vefa ve fedakarlık konularında çok hassas olduğum ve bu konudan dolayı kırgınlıklarım olduğunu üzülerek belirtmek isterim.

Her zaman savasçı ve kazanmaya aç birisi olarak yaptığım yanlışlarda oldu tabii ki amatör ruh içerisinde düşünüp kendimi sakınmamam, sakat olduğum zaman bile giydiğim formaya saygı ve sevgimden dolayı kendimden ödün vererek takımıma elimden geldiğince destek olmam da bunlardan birisidir.

Hayat gibi futbol da gelip geçicidir. Bunun bilincinde olup kırgınlıkları sevgiyle bastırıp, önüme bakmanın benim için en iyisi olacağını biliyorum. Bu zamana kadar yanımda bulunan her şekilde bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim.

Daha güçlü dönmek için yeni bir savaşa hazır olmak gerekir. Gönül bağım olan kulübüme şampiyonluk yolunda başarılar diler, en büyük destekçisi olduğumu belirtmek isterim . Saygılarımla...”